Глоба: «Апрельское затмение катком пройдется по многим сферам жизни»

Астролог Богдан Глоба заявил, что апрельское солнечное затмение повлияет на жизни каждого из нас. И наступит важное событие, по его словам, 20 апреля в 7:10-7:20 по московскому времени.
«Событие затронет множество аспектов, катком пройдясь по всем сферам жизни. Все посеянное в этот день (начало проектов, знакомства) взойдет уже в скором времени», — заявил он.
Глоба также подчеркнул, что в этот период хорошо избавиться от лишних людей в окружении — тех, кто так долго расстраивал, но не было сил расстаться.
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