Глоба: «Апрельское затмение катком пройдется по многим сферам жизни»

Астролог Богдан Глоба заявил, что апрельское солнечное затмение повлияет на жизни каждого из нас. И наступит важное событие, по его словам, 20 апреля в 7:10-7:20 по московскому времени.

«Событие затронет множество аспектов, катком пройдясь по всем сферам жизни. Все посеянное в этот день (начало проектов, знакомства) взойдет уже в скором времени», — заявил он.