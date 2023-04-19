Два знака, которых ждет судьбоносный 2023 год во всех смыслах: Глоба — перерождение

Тамара Глоба назвала представителей двух знаков зодиака, которые переживут в 2023 году судьбоносные перемены — для них этот этап в жизни станет своего рода перерождением. При этом астролог дала понять, что нет никаких причин для переживаний. Все произойдет естественно — так, словно это и было задумано. Вселенная поможет этим двум знакам адаптироваться к новым реалиям. Дерзайте!

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Весы

Весна принесет этому знаку многочисленные события, которые будут связны с семьей, любимыми людьми, детьми и работой.

Летний период и первая половина осени пройдут в кругу друзей. Все лето Весы будут стремиться получить свободу в личных делах и творчестве. Увлечения, новые связи, обольщения и разочарования могут повлиять на личную жизнь.

«В работе в течение года перемены, круг ценных сотрудников сужается, коллектив меняется. На службе во второй половине весны, второй половине лета и в начале осени — споры и закулисные интриги», — добавила астролог.

Параллельно во второй половине осени и зимой — прибыль и личный успех. Пришло время перемен, опорой для которых станет прожитый опыт.