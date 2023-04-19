С 19 апреля жизнь перевернется! Накал страстей повернет судьбу на 180 градусов — Елена Мун

Астролог Елена Мун заявила, что со среды, 19 апреля, Луна переходит из созвездия Овна в Тельца. А значит — наступает сложный период, накал страстей разгорается, в отношениях людей все будет сложно. Буквально, судьба повернется на 180 градусов.

Усугубит положение солнечное затмение, которое наступит 20 апреля и продлится до 5 мая. Поэтому в этот период особенно важно сохранять спокойствие, хотя это почти нереально.

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«Если пребываете не в духе, много провокаций — проведите практику очищения энергетического пространства. Старайтесь держать себя в руках», — заявила Елена Мун.

Источник: «А теперь внимание!»