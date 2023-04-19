Успех и признание! Деньги накроют лавиной два знака зодиака в 2023 году — Володина

Астролог Василиса Володина назвала два знака зодиака, которым повезет с деньгами в 2023 году, как никому другому. Год Кролика для них - самый лучший, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень и ни в чем не нуждаться.

«Водолеям можно не волноваться — заработки будут стабильны», — заявила она. А во второй половине мая, по словам Володиной, могут разрешиться жилищные вопросы.

Подфортит Рыбам. Успех и признание представителям этого созвездия гарантированы. Нужно только идти в нужном направлении и не сбиваться с цели.

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