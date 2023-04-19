«Сделать шаг в неизвестность»: специалист по таро рассказала о сложностях 19 апреля

Стало известно, что ждать от 19 апреля.
Таролог отметила, огненные знаки должны будут посвятить этот день саморазвитию. А еще лучше Овнам, Стрельцам и Львам поэкономить.
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Земные Телец, Дева, Козерог будут отстаивать личные границы 19 апреля.
«Неизвестно, что будет, неизвестно, чем все закончится, но в эти перемены нужно входить, покидая зону комфорта. И события у всех будут разные: дележка имущества, ссоры, переезды. Нужно будет сделать шаг в неизвестность и довериться будущему», – заявила таролог в беседе с vnimanie.pro.
Весам, Водолеям и Близнецам нужно уделить внимание своему внутреннему ребенку. Также воздушным знакам важно в этот день пообщаться с семьей, особенно с мамой.
Напомним, ранее эксперт рассказала, что ждет знаки 20 апреля.