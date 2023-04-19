«Сделать шаг в неизвестность»: специалист по таро рассказала о сложностях 19 апреля

Стало известно, что ждать от 19 апреля.

Таролог отметила, огненные знаки должны будут посвятить этот день саморазвитию. А еще лучше Овнам, Стрельцам и Львам поэкономить.

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Земные Телец, Дева, Козерог будут отстаивать личные границы 19 апреля.