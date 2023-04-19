«Не ведитесь на провокации, не берите в долг»: астролог рассказала, что ждет знаки 20 апреля

Астролог рассказала, что ждет россиян 20 апреля.

Оказалось, нужно быть аккуратным в этот день. Не стоит спорить и браться за новые проекты:

«В этот день ни в коем случае ни с кем не ссорьтесь, не ругайтесь, не выясняйте отношения, не ведитесь на провокации, не берите в долг, не начинайте новые проекты».

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Стоит с большей ответственностью подойти к вопросу здоровья.