Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: прет богатство и успех — уже в 2023 году

Три знака зодиака – везунчика ощутят на себе благоприятные перемены, которые приготовила для них переменчивая фортуна. Эти баловни судьбы в год Водяного Кролика добьются больших высот. И неспроста! Одним Вселенная сулит достижения на службе, другим — деньги, признание и любовь. При этом все они исполнят давнюю мечту.

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Козерогам звезды советуют прислушаться к интуиции — она подскажет следующий шаг на пути к богатству и процветанию. Судьба пошлет им тех, кто приведет этих везунчиков к успеху.

Близнецы сами придут к богатству, но для этого им придется много работать и трудиться. Этот знак зодиака готов свернуть горы на своем пути. Важно помнить и о том, что силы не безграничны — иногда все же нужно отдыхать. Положитесь на любимых, они станут опорой и подспорьем.

Весы пойдут на хитрость и небольшую сделку с совестью, чтобы разбогатеть. Но никаких душевных волнений за этим не последует.