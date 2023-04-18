Какие пять знаков разбогатеют в 2023 году: ветер судьбы пригонит тучи денежного ливня

Сразу пять знаков зодиака в 2023 году могут сорвать денежный куш. И это при том, что год Водяного Кролика обещает стать самым сложным из трех предыдущих, после 2021-го и 2022-го. Тем не менее, некоторым везунчикам сильная энергия Марса принесет удачу и денежный ливень материального довольства. Итак, в числе счастливчиков оказались Тельцы, Близнецы, Раки, Водолеи и Скорпионы.

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Тельцы достигнут многого благодаря своему трудолюбию. Близнецам стоит рассчитывать на фортуну и карьерный рост. Раков ждут новые проекты и работа, которые приведут к достойному заработку. Скорпионы смогут удачно инвестировать и получить прибыль. Водолеи рискнут всем, что у них есть и не прогадают.