Везунчик 2023 года по дате рождения: Глоба — чистейшая полоса удачи во всех смыслах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком. Ему подвластно все - деньги, признание и любовь. Только снимай сливки, довольствуясь материальным изобилием.
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2023 год отмечен личными достижениями Тельца. Новые проекты, знакомства, учеба - это то, что интересует представителей этого знака зодиака.
«Вы стараетесь заработать нужные средства с помощью добрых друзей и покровителей. Руководство присматривается к вашим успехам в первой половине года, со второй половины пригодится все, что вложили в дела и заработали, а продвижению поможет личный авторитет», - заверила Глоба.
Вторая половина весны ознаменуется некоторым затишьем - планы тормозятся. Тут важно уделить внимание близким. С апреля и до середины июня представителей этого созвездия будут интересовать дела детей, учеба, саморазвитие. Летом у ним придет признание и успех. Осенью - бурные перемены, связанные с жилищными вопросами. У одних намечается переезд, у других - ремонт и забота о родителях.
«Осенью стоит уделить внимание здоровью. Возможности откроются вдали от дома. Люди издалека будут принимать участие в ваших делах. Зимой успех в личной сфере и деловой», - добавила астролог.
Дни рождения Тельцов выпадают на даты с 21 апреля – 21 мая.
По материалам rusradio.ru