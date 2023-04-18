Везунчик 2023 года по дате рождения: Глоба — чистейшая полоса удачи во всех смыслах

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком. Ему подвластно все - деньги, признание и любовь. Только снимай сливки, довольствуясь материальным изобилием.

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2023 год отмечен личными достижениями Тельца. Новые проекты, знакомства, учеба - это то, что интересует представителей этого знака зодиака.