Женщины с этими именами — самые сварливые истерички: измотают визгом, вынесут мозг

Некоторых женщин отличает сварливый и слезливо-истеричный характер. Зачастую, рядом с ними совершенно измученные домашними «спектаклями» мужья. В народе этих дамочек называют «пила». Своей сварливостью они могут вынести мозг даже самому терпеливому мужчине. Психологи узнали, какие имена чаще всего носят такие эмоциональные кровопийцы.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Карина
Таких спорщиц еще нужно поискать. Она никогда не отступит первой, будет до последнего изводить своего мужа, капая ему на мозги. Любое обсуждение с этой особой приводит к тому, что Карина будет из кожи вон лезть, лишь бы доказать своему сопернику, что она права. Таких женщин стоит остерегаться.
Лариса
Муж этой особы давно сидит под каблуком. Лариса может запугать даже соседей. Как только те видят ее рядом, тут же пускаются наутек. Постоянное нытье, жалобы, истеричный скулеж и перепады настроения - вот, что принесет вам эта женщина.
Оксана
Просто обожает манипулировать близкими. Все вокруг должны плясать под ее дудку. Иначе она закатит им истерику. Ей просто невозможно угодить. Чужое мнение эта особа не приемлет.
По материалам: sportkp.ru.