С 23 мая! Какой знак зодиака сможет вырваться из рутины и страстно влюбится — Володина

Астролог Василиса Володина считает, что у Весов в мае есть все шансы наладить свою личную жизнь. Эти люди устали стрессовать, им удастся вырваться из рутины и пустить в свою жизнь страсть.

«С 23 по 29 мая — вы способны в эти дни нежно и красиво влюбиться, пережить поток приятных эмоций по отношению к имеющемуся партнеру», — заявила она.

При этом Весам, по мнению Володиной, надо стараться быть мягкими со своими близкими. Ведь от них придет самая большая поддержка.

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