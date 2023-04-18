Коридор затмений 20 апреля - 5 мая: по кому Вселенная нанесет мощный удар — прозрение!

Коридор затмений 20 апреля — 5 мая принесет многим неожиданные события и важные перемены.

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Так, астролог Ирина Орлова уточнила, что этот отрезок времени ознаменуется двумя затмениями: солнечным и лунным. Этот период будет окрашен новыми явлениями и коснутся они практически всех без исключения. У каждого в своей сфере, согласно дате и времени рождения.

Управлять энергетическими потоками смогут те, кто будет особенно осторожен и внимателен. Вселенная оставит им множество подсказок.

«Во время коридора затмений можно изменить свою жизнь, отказавшись от разрушительных сценариев и создав вместо них новые и позитивные. Этот период не следует считать строго негативным. Неблагоприятный эффект он приносит тем, кто продолжает плыть против вселенской энергии и жить по своим законам», — добавила астролог.

По материалам 7days