С 16 мая! Володина предрекла новый виток мирового обострения — что делать и куда бежать

Астролог Василиса Володина сообщила, что в мае будет новый виток мирового обострения, который повлияет на жизнь каждого из нас.

«С 16 по 26 — основное напряжение в мире, основное напряжение и у нас с вами. Это время, когда выгодно, например, воевать за свои интересы в бизнесе», — заявила она.

То есть чтобы чего-то добиться — нужно будет прилагать сверхусилия, так как по-другому это будет нереально.

Место жительства менять пока не стоит. По мнению Володиной, вы все равно ничего не выиграете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».