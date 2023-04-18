Какой знак развернет жизнь в апреле на 180°: Глоба — прут деньги, любовь со всех сторон

Апрель откроет для Дев возможности в путешествиях: вдали от дома будут хорошие встречи, работа и обучение. Успех принесут знакомства с новыми людьми. Ко всему прочему, как дала понять Тамара Глоба, этот месяц станет для представителей знака периодом материального достатка. Девы могут рассчитывать на хорошие заработки. Но и трат будет не мало.