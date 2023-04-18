Какой знак развернет жизнь в апреле на 180°: Глоба — прут деньги, любовь со всех сторон

Апрель откроет для Дев возможности в путешествиях: вдали от дома будут хорошие встречи, работа и обучение. Успех принесут знакомства с новыми людьми. Ко всему прочему, как дала понять Тамара Глоба, этот месяц станет для представителей знака периодом материального достатка. Девы могут рассчитывать на хорошие заработки. Но и трат будет не мало.
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Апрель — это также время любви. Рожденные под этим созвездием обретут вторую половинку. Личное счастье будет подкреплено успехом в профессиональной сфере. Одни получат повышение по службе, другие займутся делом своей мечты. Главное — избегать конфликтных ситуацией, споров и сплетен.
«Изменятся отношения с дальними партнерами, но довольно быстро вы сможете их поправить, если разберете ситуацию и решите дело миром», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.