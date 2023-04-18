Василиса Володина передает 18 апреля: «Лучше концентрируемся на деле»

Астролог Василиса Володина на 18 апреля сделала прогноз от звезд. Это 26-й день лунной стоянки, и он удачен для поездок, переездов, путешествий. Гладко пройдут все перемещения на транспорте. Но это еще не все хорошее, чего стоит ожидать от апрельского вторника

«Кроме того, сегодня мы легче замечаем хорошее вокруг, даже если проходим период трудностей. Быстрее находится точка опоры внутри себя, помогая сохранять душевное равновесие. Мы меньше тратим энергию на переживания и лучше концентрируемся на деле», - предрекает Володина.