Продаст ли Семен Слепаков* свою роскошную квартиру в центре Москвы

Юморист Семен Слепаков* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) никак не может продать свою недвижимость в Москве. Речь идет об элитной пятикомнатной квартире в районе Крымской набережной, которую комик приобрел в 2021 году. Правда, полноценный ремонт в ней сделать не успел.

В квартире имеется три санузла, гостиная, столовая-кухня, три спальни и гардеробная. Изначально она продавалась за 385 миллионов рублей, но потом в виду отсутствия покупателей стоимость престижных апартаментов стала снижаться. Сегодня цена в переводе на иностранный курс составляет 3, 4 миллиона долларов (а это около 278 миллионов рублей).

Как рассказал изданию «Комсомольская правда» адвокат Андрей Алешкин, у иноагента Семена Слепакова могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости из-за его статуса. А по закону любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель, арендатор или даже риэлтор, может быть признан аффилированным лицом, поясняет правозащитник. И этот фактор только добавит потенциальному покупателю проблем.

А вот у таролога, психолога, писателя Марианны Абравитовой другое мнение, о чем она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.