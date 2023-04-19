Продаст ли Семен Слепаков* свою роскошную квартиру в центре Москвы

Юморист Семен Слепаков* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) никак не может продать свою недвижимость в Москве. Речь идет об элитной пятикомнатной квартире в районе Крымской набережной, которую комик приобрел в 2021 году. Правда, полноценный ремонт в ней сделать не успел.
В квартире имеется три санузла, гостиная, столовая-кухня, три спальни и гардеробная. Изначально она продавалась за 385 миллионов рублей, но потом в виду отсутствия покупателей стоимость престижных апартаментов стала снижаться. Сегодня цена в переводе на иностранный курс составляет 3, 4 миллиона долларов (а это около 278 миллионов рублей).
Как рассказал изданию «Комсомольская правда» адвокат Андрей Алешкин, у иноагента Семена Слепакова могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости из-за его статуса. А по закону любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель, арендатор или даже риэлтор, может быть признан аффилированным лицом, поясняет правозащитник. И этот фактор только добавит потенциальному покупателю проблем.
А вот у таролога, психолога, писателя Марианны Абравитовой другое мнение, о чем она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.
Марианна Абравитова. Фото: личный архив
«Семен Слепаков* продаст свою квартиру, но за сумму, гораздо меньшую, чем 278 миллионов рублей, потому что сейчас в стране сложилась такая ситуация, что иноагенты быстренько избавляются от своей недвижимости. За границей им очень нужны деньги, потому что они лишились своих гонораров в России. А привычка к роскошной жизни так сразу не растает.
В деньгах же мигранты нуждаются. И здесь есть люди, которые понимая эту ситуацию и имея деньги, эту недвижимость покупают. Поэтому цена на квартиру будет сбиваться, и Семен* продаст свою квартиру за половину от этой стоимости».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- А что вы бы могли сказать о жизни юмориста в Израиле?
- Я бы сказала, что она неплоха. Семен Слепаков* достаточно неплохо там устроится. И кстати говоря, увез талант с собой, поэтому он еще будет выдавать перлы на просторах Интернета.
Слепаков* остается востребованным, но по сравнению с российской популярностью это совсем не то. Но все же он не потеряется на просторах Земли Обетованной. Мы об этом юмористе еще будем слышать и, может быть, даже его слушать, потому что все-таки какие-то поклонники его творчества остаются здесь.
Но возврат в Россию в ближайшее время для Семена Слепакова* невозможен. За границей комик пустит корни, будет путешествовать. Жизнь, конечно, поменялась. Но его будет мучить ностальгия, потому что все самое яркое и классное осталось в России...