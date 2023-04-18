«Среда призывает к осторожности»: 19 апреля – неудачный день, передает Глоба

В канун тотального солнечного затмения, 19 апреля, стоит быть максимально осторожными. Об этом просит Богдан Глоба, астролог, сын Тамары и Павла Глобы. Это непростое время, достаточно тяжелое, и «резонировать» будет по всем фронтам. Нужно не поддаваться на эмоции.

«Среда призывает к осторожности и взвешенности. Не реагируйте на провокации не самых умных людей и держите эмоции в узде. Неудачен для переговоров и финансовых операций», - дал расклад Глоба-младший на середину недели.

Ночь 19 апреля – максимально опасная, нужно быть бдительнее прежнего. Да и всю неделю в целом: Глоба-младший предупреждает о стихийных трясках и природных капризах. За это ответственно затмение, которое состоится уже 20 апреля в 04:17 по Гринвичу (07:17 по Москве).

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