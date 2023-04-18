Глоба срочно предупредил людей о затмении: время тяжелое, с резонансами по всем направлениям – вот что будет

Астролог Богдан Глоба, продолжая дело своих знаменитых родителей Тамары и Павла Глобы, поспешил с новостями к людям. Звездочет срочно сообщил, что на этой неделе состоится полное солнечное затмение - уже в четверг, 20 апреля. Оно станет очень тяжелым, резонанс грядет по всем фронтам. Причем, не только в обществе, но и в природе – Глоба сообщает о стихийных трясках и природных капризах.

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Но у медали есть и другая сторона. Период затмения поможет разобраться в действительно важных вещах. Поэтому не теряйте бдительности.