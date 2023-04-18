«Спешите»: Глоба обратился к людям перед затмением – 18 апреля нужно быть осторожнее

Новая неделя апреля с 17 по 23 числа не принесет желанного покоя и стабильности. Это семидневка накаляющихся страстей, неожиданных поворотов и переворотов. Об этом сообщил астролог Богдан Глоба. Он подчеркнул, что за всю эту «тяжесть» отвечает тотальное солнечное затмение в середине недели.

Прогноз на вторник, 18 апреля, призывает сосредоточиться. Глоба-младший предлагает поспешить в решении вопросов, а также не выпускать инициативу. Бдительность терять нельзя ни в коем случае.

«Душевный подъем во вторник прибавит сил и даст интересные возможности. Спешите делать все, что «идет», и не упускайте инициативу из рук. В ночь на среду будьте предельно осторожны», - предупреждает Глоба-младший.

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