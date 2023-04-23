Зависть! Какие знаки зодиака могут сглазить – не показывайте им детей

Овен

Овны очень добрые товарищи. Они не хотят никого сглазить, это происходит само собой и очень пугает Овнов. Кстати, именно по этой причине Овны стараются не делать комплементов друзьям и знакомым, не выделять достоинства коллег. Они все видят, но стараются не замечать, чтобы не наслать сглаз.

Близнецы

Добродушные и позитивные Близнецы – какими мы их знаем в шумных компаниях – на самом деле склонны завидовать. Вон понравился им новый автомобиль друга. В душе они уже хотят такой же, но позволить себе не могут, поэтому найдут в машине кучу недостатков, о которых сообщат и другу, и общим приятелям. Особенно Близнецы будут счастливы, когда машина сломается.

Рыбы

Как и у Близнецов, у Рыб работает сглаз на зависть. Но между Рыбами и Близнецами есть титаническая разница – они хотят как у кого-то, а Близнецы хотят, чтобы у кого-то не было того, что он имеет. Поэтому с Рыбами дружить можно и не опасаться сглаза, если друг Рыба объективно богаче вас. Во всем! И в финансовом плане, и в плане здоровья, и в плане семьи. В противном случае не выпячивайте свои преимущества. Хвалите Рыбу и надейтесь, что он никогда не узнает, что у кислорода в крови на 1% больше, чем у него.

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