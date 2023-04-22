С какими знаками зодиака нельзя выпивать - срывает «крышу»

Рак

Раки склонны злоупотреблять алкоголем, поэтому вечер с ними из дружеской беседы может закончится выяснением, кто кого и за что уважает. Аккуратнее с представителями этого знака зодиака. Отдыхать и выпивать с ними можно, но немного или недолго.

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Лев

Любая вечеринка со Львом – это всегда весело! Лев добродушно пригласит вас в пафосное заведение, закажет лучшие блюда и дорогие напитки, а потом оплатит счет. В обмен от вас требуется лишь похвала, обожание и подчинение во всем. Так себе вечер под рюмашку.

Весы

С уравновешенными Весами нет смысла пить, потому что они склонны к занудству. Сначала вы будете месяц согласовывать дату, место и время сабантуя. Потом тщательно изучать карту вин, затем долго дегустировать… В общем отдых с Весами – это несколько скучно.