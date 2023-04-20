Вселяется сумасшествие: на какие знаки зодиака действует весна – обострение

Стрелец

В крови горячего Стрельца кипит горячая кровь, еще больше подогретая весной. Стрельцам гормоны могут застлать глаза так, что они пойдут в разнос на любовном фронте. Вот такое вот весеннее обострение с сексуальным подтекстом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Козерог

Козероги не любят весну, потому что, по их мнению, в людей вселяется сумасшествие. Все почему-то поддаются романтическому настроению, перестают нормально работать и логически вести себя. Прагматичные и логичные Козероги не хотят разбираться в причинах всеобщего сумасшествия и срываются на окружающих громко и жестко.

Водолей

Водолеи подвержены весеннему обострению за счет неиссякаемой творческой энергии. Весной этой энергии становится настолько много, что ее просто некуда девать, а выход необходим. Самый простой вариант – перевести творческое начало в эмоции. Немного похандрить, пострадать, поплакать и к концу весны взят себя в руки.