Осторожно со здоровьем! Три знака зодиака, которых ждут неприятности 22 апреля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Поинтересуйтесь сегодня здоровьем своих близких, так как кто-то из них может чувствовать себя неважно. Возможно, они еще даже не подозревают о наличии проблемы. Их недомогания незначительны и мимолетны, поэтому не стоит терять из-за этого сон. Просто посоветуйте им немного отдохнуть, а потом успокойтесь сами. Нет ничего серьезного, о чем стоило бы беспокоиться.

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Львы

Также уделите сегодня внимание здоровью членов своей семьи, им не помешает немного побаловать себя! Беспокоиться не о чем, но было бы хорошо, если бы вы позаботились о том, чтобы они прошли ежегодное обследование. Даже ваше проявление любви и преданности поможет им почувствовать себя лучше.

Девы

Сегодня защитите себя и свою семью от мелких недомоганий и инфекций. Не подвергайте себя воздействию экстремальных температур и старайтесь избегать людных мест.