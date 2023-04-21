Потрясения на работе! Для каких знаков зодиака наступила черная полоса 21 апреля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

После очень долгих раздумий вы пришли к выводу, что сегодня вы наконец-то готовы принять важное решение, касающееся вашей карьеры. Скорее всего, оно будет касаться того, стоит ли менять работу или отрасль, или же продолжать работать после рождения ребенка. Вы потратили необходимое время на размышления и обдумывание и, безусловно, пришли к правильному выводу, но звезды советуют не рубить плеча, выждите некоторое время, прежде чем действовать.

Раки

Сегодня вы будете размышлять, стоит ли вам играть в безопасную игру или действительно пойти на риск. Перед вами откроются различные варианты, некоторые из которых покажутся вам вполне безопасными, а некоторые - более рискованными. Тщательно взвесьте все свои возможности и тщательно оцените плюсы и минусы каждого варианта.

Стрельцы

Вы хотите вернуться к нормальной жизни после недавнего хаоса в офисе, расслабиться и отдохнуть с друзьями. Возможно, вы переработали, поэтому готовы немного отдохнуть и расслабиться после всей этой суеты и суматохи. Воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы вернуться в график и быть готовыми в понедельник снова приступить к работе.

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