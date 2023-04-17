Бедность и нервотрепка: Володина назвала трех неудачников мая

Астролог Василиса Володина назвала представителей трех знаков зодиака, которых ждут в мае стрессы и проблемы с деньгами.

Овны, по ее словам, рискуют потратить все накопленные деньги. Причем сделают это бездумно, несуразно. Поэтому этим людям надо серьезно взяться за свои финансы.

«У Близнецов продолжается серия неудач, начавшаяся еще в апреле, — заявила она. — Все будет лететь из рук, стрессы переполнят этих людей».

Денежные проблемы будут и у Раков. Володина посоветовала пока не тратить заначку, а оставить еще на подольше.

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