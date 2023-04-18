Новое общество! Три знака зодиака, жизнь которых перевернется 18 апреля

Львы

Поездки, перемещения и общественная деятельность сегодня будут в изобилии, так как вас охватит желание чего-то необычного. Возможно, вам также захочется вращаться в новых кругах. Если вы готовы исследовать новые горизонты, сегодняшний день может поднять ваше настроение и вселить надежду на хорошие времена впереди.

Стрельцы

Вы можете обнаружить, что взвешиваете все за и против того или иного плана. Поскольку Луна соединяется с Нептуном, может показаться, что великая идея находится в недосягаемой дали. Это может оказаться совсем не так, и при правильном подходе у вас все получится. Нужен кто-то, кто подбодрит вас? Слова друга могут стать тем, что поможет вам начать.

Водолеи

Будьте открыты для советов и рекомендаций, откуда бы они ни исходили, они могут открыть ценные решения и творческие возможности. Возможно, кто-то из друзей захочет подбодрить вас, и даже если они сделают это в беспечной или шутливой форме, их слова могут стать катализатором для смелого шага. Кроме того, если вы чувствуете, что у вас что-то может получиться, попробуйте и посмотрите. Не нужно ждать, пока другие дадут добро.

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