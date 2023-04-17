Какие два знака станут главными везунчиками 2023: Володина — новая жизнь в изобилии

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав два знака зодиака — баловня судьбы, которые сумеют избавиться от груза обязанностей, тянущих их на дно. Впереди у них приятные события и долгожданная награда за долгие годы терпения и лишений.

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Козероги

2023 год принесет Козерогам немало событий и есть основания думать, что все они будут положительными. Плутон покидает их знак, унося с собой напряжение. Козероги могут перестать контролировать все свои действия и ближайшее окружение. Это время, когда им позволят наслаждаться своей жизнью.