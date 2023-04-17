Белая полоса во всех смыслах! Глоба назвала абсолютных счастливчиков 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что в 2023 году фортуна будет улыбаться представителям двух знаков зодиака. По ее словам, эти люди много трудились, пришло время собирать плоды.

В мае и ноябре на работе у Львов будут кардинальные перемены. Представители зодиака сразу не поймут — в лучшую сторону или нет, но потом ощутят позитивную разницу.

Водолеям повезет в год Кролика в жилищных вопросах. Есть шанс приобрести недвижимость, о которой давно мечтали.

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