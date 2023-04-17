Какой знак разживется деньгами в 2023: Володина — баловень судьбы по дате рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале делилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, у которого есть все шансы улучшить свое материальное положение. Вот только деньги придут к тем Львам, которые готовы учиться, продвигаться по карьерной лестнице и повышать свою квалификацию, может даже и переучиваться.

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«Для Львов 2023 год будет важным и по-настоящему краеугольным. Например, если на работе откроется новая должность с красивой зарплатой для тех, кто прекрасно знает иностранный язык, выучить его за две недели не получится — уже нужно иметь хороший уровень языка, чтобы это место предложили вам», — добавила астролог, намекнув, что Львы должны быть готовы к тому, что перед ними замаячат выгодные предложения, их нельзя упускать.

Ближайшие месяцы призывают учиться, учиться и еще раз учиться!

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.