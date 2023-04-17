Какой знак весной начнет новую жизнь: Глоба — полный поворот судьбы по дате рождения

Львы станут теми счастливчиками, которых ждет полный поворот судьбы весной. Уже в апреле, они заживут по-новому. Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом, дав понять, что этот знак зодиака ждут удачные события в дорогах.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Именно вдали от дома к ним придет успех, любовь и поддержка. Львы могут во всем рассчитывать на помощь друзей. Изменения, которые произойдут в поездках, будут иметь прямое отношение к их карьере, работе и даже личной жизни. Новые перспективы придут через ближайшее окружение.

Май станет периодом, когда Львы будут вовлечены в новые дела и проекты. Весна даст им шанс воспользоваться всеми преимуществами.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.