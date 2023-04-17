Глоба озвучила знак, который изменит жизнь на 180°: все будет иначе — уже в конце апреля

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которого ждут судьбоносные перемены. Их жизнь полностью поменяет вектор. И это будет касаться в первую очередь их карьеры. Изменения обрушатся на Раков.

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