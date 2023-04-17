Глоба озвучила знак, который изменит жизнь на 180°: все будет иначе — уже в конце апреля

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которого ждут судьбоносные перемены. Их жизнь полностью поменяет вектор. И это будет касаться в первую очередь их карьеры. Изменения обрушатся на Раков.
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Апрель поставит перед этим знаком зодиака новые задачи и даст возможности. Раки наконец-то почувствуют себя любимыми. Они с головой уйдут в новые проекты. Перед ними замаячат перспективные предложения, которые обеспечат будущий заработок.
«В третьей декаде будьте внимательны в работе. В делах будут перемены: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота», — добавила астролог.