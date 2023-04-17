Володина назвала самый задиристый день недели - спасите себя

Астролог Василиса Володина заявила, что самым задиристым днем новой недели будет пятница, 21 апреля. В этот день, по ее словам, не стоит ввязываться даже в самые безобидные, на ваш взгляд, споры.

«Вот прямо надо засесть за курс «интегральный мир», за вечер проглотить его и спасти тем самым себя и близких от фонтана слов, о которых можно пожалеть», - заявила она.

Сложный день будет и в четверг. А в выходные, по мнению Володиной, накал страстей немного спадет.

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