20 апреля! Володина предрекла потрясения на новой неделе - надо как-то пережить

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя будет богатой на неприятности для всех знаков зодиака. Ведь с 20 апреля, по ее словам, случится солнечное затмение, которое на всех на нас повлияет не самым лучшим образом.

«Наблюдаем за событиями, принимаем со смирением все, что само приходит в жизнь, не начинаем нового», - заявила она.

По мнению Володиной, сейчас как никогда нужно постараться совладать с эмоциями и просто постараться пережить все это.

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