«Нервные срывы и личные трагедии»: Володина предсказала сложную новую неделю

Астролог Василиса Володина предупредила, что новая неделя будет сложной для нас всех. По ее словам, нужно взять себя в руки и просто это пережить.

В четверг нас ждут солнечное затмение, а в пятницу — ретроградный Меркурий.

«Эффект разрывающегося сосуда: полного, с застрявшей пробкой. Поток информации и срочных дел зашкаливает. Головы наши раскалены до предела», — заявила она.

У многих, по мнению Володиной, возникнут нервные срывы и личные трагедии.

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