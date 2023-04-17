Володина назвала самый опасный день на неделе с 17 по 23 апреля — захлопнуть рты

Текущая неделя с 17 по 23 апреля обещает стать самой сложной в месяце. И все на фоне солнечного затмения и ретроградного Меркурия. Эмоции и нервы накалены до предела, есть риск сказать лишнее и навлечь на себя всевозможные проблемы и кару небесную. Лучше помалкивать, держа рот на замке. Любая ссора, даже шуточная, может обернуться серьезной стычкой. Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала самый опасный день этой недели.

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Меркурий становится ретроградным в пятницу, 21 апреля, но всю неделю он пробудет в одном и том же градусе в соединении с Ураном.