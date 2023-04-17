Володина: «Застрявший в объятьях Урана Меркурий ощутит каждый»

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя, с 17 апреля, будет очень сложной для всех знаков зодиака. По ее словам, будет солнечное затмение, которое отразится на каждом из нас.

«А помимо солнечного затмения, нас ждет застрявший в объятьях Урана Меркурий и еще несколько непростых конфигураций. И если затмение принесет события далеко не всем, то внутреннее напряжение, беспокойство в той или иной форме ощутит каждый», — заявила она.