Володина: «Застрявший в объятьях Урана Меркурий ощутит каждый»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

По мнению астролога, нас ждет сложная неделя.

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя, с 17 апреля, будет очень сложной для всех знаков зодиака. По ее словам, будет солнечное затмение, которое отразится на каждом из нас.

«А помимо солнечного затмения, нас ждет застрявший в объятьях Урана Меркурий и еще несколько непростых конфигураций. И если затмение принесет события далеко не всем, то внутреннее напряжение, беспокойство в той или иной форме ощутит каждый», — заявила она.

По мнению Володиной. В этот период лучше воздержаться от поездок, не принимать важных решений. Ну, и, конечно, запастись терпением.

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