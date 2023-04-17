Володина: «Застрявший в объятьях Урана Меркурий ощутит каждый»

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя, с 17 апреля, будет очень сложной для всех знаков зодиака. По ее словам, будет солнечное затмение, которое отразится на каждом из нас.
«А помимо солнечного затмения, нас ждет застрявший в объятьях Урана Меркурий и еще несколько непростых конфигураций. И если затмение принесет события далеко не всем, то внутреннее напряжение, беспокойство в той или иной форме ощутит каждый», — заявила она.
По мнению Володиной. В этот период лучше воздержаться от поездок, не принимать важных решений. Ну, и, конечно, запастись терпением.
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