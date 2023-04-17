Судьбоносное 17 апреля: в срочном прогнозе Василиса Володина объяснила, что произойдет — касается каждого

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала срочный прогноз на 17 апреля. День начинает непростую неделю апреля, в которой произойдет множество явлений. Понедельник обещает стать судьбоносным в жизни каждого человека. Астролог объяснила, чего ждать от новых суток.

«Известия, приходящие сегодня, точно не проходные. Речь не про общественную новостную ленту, а какую-то личную историю. Вероятна поворотная точка в деле, которое присутствует в вашей жизни как минимум последние полгода. Событие дня может реализовать, вывести на поверхность предыдущие усилия «в стол», — сообщила астролог.

Володина также подчеркивает, что люди, которые в этот день вернутся в вашу жизнь, не случайно совершили камбэк: какой-то совместный путь вам еще предстоит.