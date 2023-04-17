Василиса Володина предупредила о грядущем: «Ощущение, как в тисках, всю неделю»

Наступила третья неделя апреля, невероятно богатая на астрономические явления. Центральным станет тотальное солнечное затмение 20 апреля. Но и без него есть чему накалить обстановку до предела.
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Речь идет о квадрате Солнца с Плутоном. Эту семидневную активность двух планет астролог Василиса Володина характеризует так: «Ощущение сдавливающих, как в тисках, обстоятельств».
Причем начать ощущать влияние небесных тел люди могут одинаково — как нехватка ресурсов — денег, знаний, людей. И дает совет, как пережить происходящее.
«Затем может перетечь в противостояние одного человека и коллектива. Кто-то почувствует себя мамонтенком на льдинке: куда-то океан событий несет и сопротивление бесполезно. И это действительно так. Примите изменения как данность и начинайте понемногу оглядывать ту сторону света, куда вас несет стихия», — советует астролог.