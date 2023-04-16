Володина дала ясный наказ на неделю до 23 апреля — от чего воздержаться, иначе беда

Василиса Володина поделилась прогнозом на неделю с 17 по 23 апреля, дав четкие рекомендации - от чего стоит отказаться, иначе беда.

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«Впереди самая сложная неделя апреля. Помимо солнечного затмения, нас ждет застрявший в объятьях Урана Меркурий и еще несколько непростых конфигураций. И если затмение принесет события далеко не всем, то внутреннее напряжение, беспокойство в той или иной форме ощутит каждый», - добавила астролог.

Василиса Володина дала понять, что в этот период точно стоит воздержаться от поездок, не принимать важных решений, и очень-очень скептически относится ко всем «гениальным» идеям. Главное набраться терпения по отношению к себе и другим: и это время пройдет максимально нейтрально.