Володина озвучила разгромный прогноз на неделю с 17 по 23 апреля: «Как в тисках»

Василиса Володина поделилась жестким прогнозом на неделю с 17 по 23 апреля, дав понять, что этот период всех испытает на прочность. Чего ждать? В четверг, 20 апреля, произойдет солнечное затмение в последних градусах Овна. В пятницу, 21 апреля, Меркурий уйдет в ретроградность.
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«Ощущение сдавливающих, как в тисках, обстоятельств — это квадрат Солнца с Плутоном, активный всю неделю. Начаться оно может как нехватка ресурсов: денег, людей, знаний, а затем перетечь в противостояние одного человека и коллектива.
Кто-то почувствует себя мамонтенком на льдинке: куда-то океан событий несет и сопротивление бесполезно. И это действительно так. Примите изменения как данность и начинайте понемногу оглядывать ту сторону света, куда вас несет стихия», - добавила астролог.