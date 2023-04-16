Володина озвучила разгромный прогноз на неделю с 17 по 23 апреля: «Как в тисках»

Василиса Володина поделилась жестким прогнозом на неделю с 17 по 23 апреля, дав понять, что этот период всех испытает на прочность. Чего ждать? В четверг, 20 апреля, произойдет солнечное затмение в последних градусах Овна. В пятницу, 21 апреля, Меркурий уйдет в ретроградность.

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