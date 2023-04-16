«Головы раскалены до предела»: Володина четко описала самый страшный день - накроет ретроградный Меркурий

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на будущую неделю с 17 по 23 апреля. Она обещает стать сложной. И все из-за ретроградного Меркурия. Внимание на пятницу, 21 апреля. Накал страстей будет бить фонтаном.

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«Меркурий становится ретроградным в пятницу, но всю неделю он пробудет в одном и том же градусе в соединении с Ураном. Эффект разрывающегося сосуда: полного, с застрявшей пробкой. Поток информации и срочных дел зашкаливает, но справиться с ним вовремя и без ошибок нет никакой возможности. Головы наши раскалены до предела», - предрекает Володина.

Чего ждать от ретроградного Меркурия? Путаницы, нервных срывов, дела будут срываться, внимание рассеиваться. Эти дни легче воспринимать, как тренажер на выносливость.

Совет: выделяйте главное, старайтесь держаться плана, не разрываясь на спонтанности и не пытаясь успеть все.