«Неприятности одна за другой»: что ждать от 17-18 апреля

В период с 17 по 18 апреля звезды окажут влияние на все знаки. Чтобы правильно трактовать предсказание судьбы, прислушайтесь к советам эксперта.
Елена Мун отметила, что очень важно в это время оценить свое самочувствие. Если вам кажется, что все валится из рук, обратите внимание на прошлое. Возможно, в нем было много ошибок.
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Гармоничное течение дня покажет, что вы на верном пути.
«По событиям этих дней можно делать выводы о том, как провели лунный месяц. Если чувствуете сильное напряжение, неприятности одна за другой, значит, допустили много ошибок. А если дни проходят в гармонии, события радуют, то вы на правильном пути», – отметила Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог сделала предсказание для всех знаков на 16 апреля.