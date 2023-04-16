«Неприятности одна за другой»: что ждать от 17-18 апреля

Верный путь

Верный путь. Фото: Global Look Press 

Астролог Елена Мун рассказала, как понять, что вы на верном пути.

В период с 17 по 18 апреля звезды окажут влияние на все знаки. Чтобы правильно трактовать предсказание судьбы, прислушайтесь к советам эксперта.

Елена Мун отметила, что очень важно в это время оценить свое самочувствие. Если вам кажется, что все валится из рук, обратите внимание на прошлое. Возможно, в нем было много ошибок.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Гармоничное течение дня покажет, что вы на верном пути.

«По событиям этих дней можно делать выводы о том, как провели лунный месяц. Если чувствуете сильное напряжение, неприятности одна за другой, значит, допустили много ошибок. А если дни проходят в гармонии, события радуют, то вы на правильном пути», – отметила Мун в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее таролог сделала предсказание для всех знаков на 16 апреля.

Читайте также