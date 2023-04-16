«Неприятности одна за другой»: что ждать от 17-18 апреля

В период с 17 по 18 апреля звезды окажут влияние на все знаки. Чтобы правильно трактовать предсказание судьбы, прислушайтесь к советам эксперта.

Елена Мун отметила, что очень важно в это время оценить свое самочувствие. Если вам кажется, что все валится из рук, обратите внимание на прошлое. Возможно, в нем было много ошибок.

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Гармоничное течение дня покажет, что вы на верном пути.