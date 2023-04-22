Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля для всех знаков зодиака

На арене снова наш «любимый» ретроградный Меркурий. И ничего нового о нем сказать нельзя – торможение в делах, ошибки, поломки, задержки. Так что соблюдаем осторожность и на любые дела закладываем больше времени, чем обычно. Начинать что-то новое практически бессмысленно, зато завершать начатое или возвращаться к тому, что давно откладывали – самое время.

А Teleprogramma.pro расскажет, что предстоит каждому из знаков Зодиака.

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Телец

Тельцам ретро-Меркурий нипочем – у вас неделя будет удачной практически во всем, за что вы ни возьметесь – все получится.

Любовь

Время подходит и для знакомств, и для новых отношений, и для отношений уже давно сложившихся. Если в отношениях было что-то непонятное, неправильное, сейчас есть возможность их успешно завершить.

Финансы

Очень удачная неделя для работы, карьеры, бизнеса и финансов. Один совет: на этой неделе не давайте денег в долг и следите за своими денежными потоками.

Здоровье

Ретроградный Меркурий с удовольствием организует аварии и травмы. Так что техника безопасности и соблюдение правил сейчас на первом месте.

Овен

Из неприятностей этой недели: возможен конфликт с человеком, который не входит в ваш близкий круг, или какая-то проблема с деньгами. Чтобы этого избежать, нужно быть собранными, внимательными, перепроверять все документы. А дело, которым вы сейчас больше всего увлечены, пойдет очень хорошо и в комфортных для вас условиях.

Близнецы

Даже если кто-то вас накручивает и «сам виноват», постарайтесь не лезть в конфликт. Удовольствие сомнительное, да и добиться желаемого все равно таким образом не получится. Концентрируйтесь на том, что для вас важно, общайтесь с детьми, занимайтесь творчеством, больше времени проводите с близкими. И тогда вы достигнете гармонии.

Рак

Раки, ищущие стабильности – это ваше время. Многие процессы «устаканятся» и стабилизируются, наступит равномерно белая полоса. У вас получится добиться очень многого, и не в последнюю очередь – потому что люди будут в вас заинтересованы. Такие удачные периоды наступают не слишком часто, поэтому используйте это время по максимуму.

Лев

Помните, как на прошлой неделе вас штормило и бросало из крайности в крайность? Очень хорошо, если вы сумели удержать себя в руках и ничего не натворили. Сейчас можете выдыхать – наступает период, когда уровень стресса снижается, вы становитесь спокойными и умиротворенными, много времени проводите с семьей или просто за приятными занятиями.

Дева

Девам ретроградный Меркурий изрядно помотает нервы. Проблемы с техникой и транспортом, еще и повышенная конфликтность и травмоопасность… Так себе времечко. Но со всем этим довольно просто бороться. Меньше времени куда-то ездить, больше быть дома, быть аккуратными и не впутываться в ссоры и конфликты. И неделя пройдет на ура.

Весы

Весьма неплохая и во многом приятная неделя. Если вам что и может ее подпортить– так это отношения с людьми, которые вам не нравятся, или просто плохо работающие отношения. Не дайте этим людям взять контроль над вашей жизнью или отдельными ее сферами. И будет вам счастье.

Скорпион

По вопросам репутации все еще стоит соблюдать осторожность. Также давать и брать в долг на этой неделе – неудачная идея. Ну и последняя неприятность – может произойти столкновение с каким-то человеком. Другие сферы вас скорее порадуют, и особенно хорошо пойдет все, что связано с творчеством.

Стрелец

Стрельцам Меркурий тоже может ставить палки в колеса. Будут проволочки при работе с документами, да и вообще дела пойдут ощутимо медленнее, будьте к этому готовы. Впрочем, у вас точно есть, чем утешиться, и проблемы отойдут на второй план. Велика вероятность исполнения вашего желания, а еще у вас наступит полная гармония с теми, кто вам важен и дорог.

Козерог

Козерогам не стоит связываться с тайнами, даже если эти тайны выглядят очень интригующе. Поверьте, там больше проблем, чем чего-то интересного. А любая работа в группе чревата конфликтами. Поэтому обратите ваш взор не на общественную активность, а на личные отношения с людьми, на детей, на семью. Именно это принесет вам радость.

Водолей

Когда Водолеи мрачнее тучи, они отпугивают людей. Держите себя в руках, поскольку именно в это состояние вы сейчас рискуете впасть, а неделя исключительна хороша не для распугивания окружающих, а для налаживания любых партнерских отношений – деловых, рабочих, дружеских и любовных.

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Рыбы

Перед Рыбами пресловутый Меркурий на этой неделе словно бессилен. У вас хорошо идут дела и с финансами, и с поездками, и в общении с коллективами. Кроме того, вы сейчас можете очень неплохо себя рекламировать и продвигать ваше дело. Единственная неприятность – могут возникать трения с женщинами, но и эти вопросы решаемы, если проявить некоторую изобретательность и гибкость.