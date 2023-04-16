«Аккуратность очень важна»: таролог сделала предсказание для всех знаков на 16 апреля

Карты

Карты. Фото: Global Look Press 

Таролог Наталья Кувыкина поделилась важной информацией.

Стало известно, кому из знаков с 16 апреля судьба приготовила настоящий подарок.

Оказалось, Овнов, Львов и Стрельцов ожидает прибыльный день.

Тельцов, Дев и Козерогов день склоняет к излишней эмоциональности. Однако представителям земной стихии важно совладать с собой и не обращать на внешние раздражители.

«Могут случиться мелкие и не очень травмы, так что аккуратность очень важна 16 апреля», – отметила таролог.

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Рыбы, Скорпионы и Раки будут доказывать свою значимость.

А Водолеям, Весам и Близнецам предстоит выполнить много дел.

«Есть шанс получить деньги от давних вложений: дивиденды, процент по вкладам, мелкий выигрыш в лотерею. Но радости это не принесет: водные знаки так долго вкладывались и ничего не получали, что сегодняшняя победа будет каплей в море», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы пять женских имен, которые даруют своим обладательницам огромное богатство. 

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