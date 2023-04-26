«Посоветуют сходить туда, не знаю куда»: самые прямолинейные знаки зодиака

Эти люди скажут вам все, что о вас думают. И иногда это помогает нам взглянуть на свою жизнь или конкретную ситуацию под другим углом.

Кто из знаков зодиака отличается особой искренностью? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает астролог, таролог, энерготерапевт Алисия Артемьева.

Овен

Овен — один из самых вспыльчивых знаков зодиака. Эти ребята в принципе не умеют терпеть и не знают, что такое смолчать.

Зато они очень искренние. Искренне посоветуют сходить туда, не знаю куда, если вы нарушаете их личные границы.