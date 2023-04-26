«Посоветуют сходить туда, не знаю куда»: самые прямолинейные знаки зодиака

Эти люди скажут вам все, что о вас думают. И иногда это помогает нам взглянуть на свою жизнь или конкретную ситуацию под другим углом.
Кто из знаков зодиака отличается особой искренностью? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает астролог, таролог, энерготерапевт Алисия Артемьева.
Овен
Овен — один из самых вспыльчивых знаков зодиака. Эти ребята в принципе не умеют терпеть и не знают, что такое смолчать.
Зато они очень искренние. Искренне посоветуют сходить туда, не знаю куда, если вы нарушаете их личные границы.
Рак
Искренность Раков распространяется на их окружение: родных, близких, друзей. Они вечно хотят всем помочь, всех спасти. Этот синдром спасателя, граничащий с навязчивостью, очень искренний.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Стрелец
Стрельцы — достаточно терпеливые ребята. Они готовы на многое закрывать глаза, но если чашу терпения Стрельцов заполнить до краев, вы услышите о себе всю правду.
И звучать она будет обидно, но искренне. Если не готовы к такому исходу, не будете лихо.
Алисия Артемьева. Фото: личный архив