Знаки зодиака, которые могли бы стать шпионами

В этом году 95 лет исполнилось бы знаменитому актеру Вячеславу Тихонову. Когда на экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений весны», многие признавались, что, как и главный герой фильма Штирлиц, тоже хотели бы стать разведчиками. В наше время эта профессия снова становится особенно почитаема.

А кто из знаков зодиака мог бы современным Рихардом Зорге? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог, энерготерапевт Алисия Артемьева.

Дева

Девы в достаточной мере дисциплинированы и холодны, чтобы вести шпионскую игру.

Они не станут двойными агентами и не предадут, потому что их не способны поставить под сомнение первоначально намеченные цели.