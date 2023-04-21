Знаки зодиака, которые могли бы стать шпионами

В этом году 95 лет исполнилось бы знаменитому актеру Вячеславу Тихонову. Когда на экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений весны», многие признавались, что, как и главный герой фильма Штирлиц, тоже хотели бы стать разведчиками. В наше время эта профессия снова становится особенно почитаема.
А кто из знаков зодиака мог бы современным Рихардом Зорге? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог, энерготерапевт Алисия Артемьева.
Дева
Девы в достаточной мере дисциплинированы и холодны, чтобы вести шпионскую игру.
Они не станут двойными агентами и не предадут, потому что их не способны поставить под сомнение первоначально намеченные цели.
Водолей
Мудрые Водолеи прекрасно подходят на роль шпионов, потому что прекрасно себя контролируют. Им ничего не стоит подчиняться самодисциплине.
Напротив, без жестких ограничений Водолеи чувствуют себя неуютно. Поэтому им ничего не стоит годами жить чужой жизнью и разыгрывать собственную партию.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рыбы
Рыбы дипломатичны к обстоятельствам и легко подстраиваются под новые реалии. Без лишнего шума и внутренних колебаний, они вольются в жизнь и европейцев, арабов или азиатов.
А дипломатический настрой сделает Рыб «в доску своими» в любой точке земного шара. Плюс ко всему, Рыбы располагают к откровениям. С ними хочется делиться тайнами.
Алисия Артемьева. Фото: личный архив