Невозможно устоять перед ними: самые сексуальные знаки зодиака

К этим людям тянет как магнитом, каким бы характером они не обладали. С ними постоянно хочется находиться рядом. Этих личностей обычно называют сексуальными.

Кто из знаков зодиака чаще всего вызывает трепет и желание обладания у окружающих? На этот вопрос отвечает таролог, астролог, специалист в области свечной терапии, энергопрактик Алисия Артемьева.

Рак

Для Раков характерна сверхчувствительность и чувственность. То, как они реагируют на комплименты, ухаживания и прикосновения, не может не подкупать.

От них исходит сумасшедшая сексуальность. Но это не всепоглощающая страсть, а невероятная нежность.