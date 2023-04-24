Невозможно устоять перед ними: самые сексуальные знаки зодиака

Брэд Питт относится к числу самых сексуальных знаков зодиака. Фото:

Брэд Питт относится к числу самых сексуальных знаков зодиака. Фото: кадр из фильма «Троя» 

Астролог Алисия Артемьева назвала тройку зодиакальных созвездий, способных сводить людей с ума одним своим присутствием.

К этим людям тянет как магнитом, каким бы характером они не обладали. С ними постоянно хочется находиться рядом. Этих личностей обычно называют сексуальными.  

Кто из знаков зодиака чаще всего вызывает трепет и желание обладания у окружающих? На этот вопрос отвечает таролог, астролог, специалист в области свечной терапии, энергопрактик Алисия Артемьева.

Рак

Для Раков характерна сверхчувствительность и чувственность. То, как они реагируют на комплименты, ухаживания и прикосновения, не может не подкупать.

От них исходит сумасшедшая сексуальность. Но это не всепоглощающая страсть, а невероятная нежность. 

Лев

Сексуальность Львов сдобрена самоуверенностью. Это те самые нагловатые альфа-самцы, которые говорят пару комплиментов с пошлым намеком, а девушки не могут устоять.

Это те самые альфа-самки, которые обращают на себя внимание уверенной походкой, горделивой осанкой и снисходительным выражением лица. Очень сексуальный знак зодиака, которому хочется покориться. 

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Стрелец

Стрельцы — это представители той самой страстной сексуальности, которую мы видим в эротических сценах в кино и сериалов. В них горит огонь.

В порыве страсти они срывают с партнерши одежды или впиваются ногтями в спину партнера. Все по шаблону лучшей романтической мелодрамы. (Брэд Питт на фото относится к числу самых сексуальных знаков зодиака). 

Алисия Артемьева. Фото: личный архив   

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