Невозможно устоять перед ними: самые сексуальные знаки зодиака

К этим людям тянет как магнитом, каким бы характером они не обладали. С ними постоянно хочется находиться рядом. Этих личностей обычно называют сексуальными.
Кто из знаков зодиака чаще всего вызывает трепет и желание обладания у окружающих? На этот вопрос отвечает таролог, астролог, специалист в области свечной терапии, энергопрактик Алисия Артемьева.
Рак
Для Раков характерна сверхчувствительность и чувственность. То, как они реагируют на комплименты, ухаживания и прикосновения, не может не подкупать.
От них исходит сумасшедшая сексуальность. Но это не всепоглощающая страсть, а невероятная нежность.
Лев
Сексуальность Львов сдобрена самоуверенностью. Это те самые нагловатые альфа-самцы, которые говорят пару комплиментов с пошлым намеком, а девушки не могут устоять.
Это те самые альфа-самки, которые обращают на себя внимание уверенной походкой, горделивой осанкой и снисходительным выражением лица. Очень сексуальный знак зодиака, которому хочется покориться.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Стрелец
Стрельцы — это представители той самой страстной сексуальности, которую мы видим в эротических сценах в кино и сериалов. В них горит огонь.
В порыве страсти они срывают с партнерши одежды или впиваются ногтями в спину партнера. Все по шаблону лучшей романтической мелодрамы. (Брэд Питт на фото относится к числу самых сексуальных знаков зодиака).
Алисия Артемьева. Фото: личный архив