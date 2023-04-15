Любовь, карьера и деньги: четыре знака - короля фортуны, которым везет до конца апреля

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину месяца, назвав четыре знака зодиака - короля фортуны, которые впишутся в любимчики до 30 апреля. Их белая полоса наступает с 15 числа и действует вплоть до мая.
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Вторая половина апреля запишет Овнов в список любимчиков. Вокруг представителей этого созвездия сплотятся самые уважаемые персоны. И Овны будут вселять уверенность в окружающих своей энергией. Заключительную часть месяца им стоит провести наедине с тишиной.
Судьба во второй половине месяца предоставит Тельцам свою защиту. Умение выстроить диалог поможет наладить любые формы взаимоотношений. Самые важные планы звезды рекомендуют реализовать до последних чисел апреля.
Свободные Девы в середине апреля получат возможность встретить человека для построения серьезных и долгих отношений. Также это отличное время для продвижения по карьерной лестнице. Финансовые траты им стоит держать в балансе.
Центральной фигурой месяца, точнее, ее второй половины, могут стать яркие Весы. У них укрепятся отношения со второй половинкой. Звезды советуют им не сидеть дома, а чаще бывать в музеях.
По материалам 7days