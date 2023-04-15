Глоба назвала двух везунчиков, в чьей жизни в 2023 году настанет белая полоса во всех смыслах

Тамара Глоба назвала двух везунчиков среди знаков зодиака, в чьей жизни в 2023 году наступит долгожданная белая полоса. Эти баловни судьбы сумеют привлечь новые денежные потоки, заняться своим продвижением и обучением. Их также ждут романтические отношения.
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Львы
Весь предыдущий год представители этого знака зодиака много работали. Первые плоды их вложений Львы получат уже в этом году. Успех ждет их вдали от дома. Любые поездки, командировки и работа с людьми издалека принесут дивиденды и пользу.
С конца весны — и до середины осени придет период личных перемен. Возможны увлечения и обольщения, повышенное внимание к вашей персоне.
На службе кардинальные перемены в начале мая и в ноябре. Ноябрь и декабрь отмечены интеллектуальными, творческими, спортивными, деловыми успехами. Дерзайте! Львам подвластно все, о чем они мечтают.
Водолеи
В течении всего года будут заняты жилищными вопросами. Но трудности только мобилизуют этот знак зодиака. Водолеи не сидят без денег. Весна принесет бурные перемены в личных делах, и вам придется заниматься многими вопросами сразу. Летом этот знак зодиака взволнуют дела семьи, решатся вопросы переезда.
«В октябре и в начале ноября избегайте дальних дорог. Берегите тех, кто дорог, поддержите домашних. Планируйте будущее вместе с друзьями во второй половине осени и в начале зимы», - добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.