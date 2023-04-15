Затмение растопчет — виной длинный язык: кто навлечет на себя беду на неделе до 23 апреля

Астрологи специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на будущую неделю с 17 по 23 апреля. И она станет сложной для Козерогов. Главным астрологическим событием этого периода станет солнечное затмение в Овне. Это явление не очень благоприятно и может нести напряжение и конфликтность.

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Представители этого знака зодиака могут навлечь на себя беду и все из-за длинного языка. Причем наводить напраслину будет кто-то из их ближнего окружения.